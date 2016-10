Bundesliga: Austria baut im Derby auf Europacup-Schwung

Die Wiener Austria geht heute mit dem Schwung des 3:3-Remis bei der AS Roma in der Europa League ins 319. Wiener Derby gegen Rapid (16.30 Uhr live in ORF eins). „Man kann sagen, wir gehen mit einer breiten Brust ins Spiel“, sagte Neo-Kapitän Alexander Grünwald vor dem Showdown im Allianz Stadion. Trainer Thorsten Fink sieht auch trotz des bitteren Ausfalls von Torhüter Robert Almer viel positive Stimmung im Team. Die Derby-Bilanz des Deutschen ist allerdings nicht berauschend.

