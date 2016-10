Formel 1: Hamilton sichert sich Austin-Poleposition

Lewis Hamilton hat den Kampf um die Titelverteidigung in der Formel-1-Weltmeisterschaft noch lange nicht aufgegeben. Der Brite schnappte seinem deutschen Mercedes-Stallrivalen Nico Rosberg im Qualifying in Austin im letzten Moment noch die Poleposition weg und startet heute (21.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) mit einem kleinen Vorteil in den Grand Prix der USA. Vor dem 18. von 21. WM-Rennen liegt Hamilton 33 Punkte hinter Rosberg.

