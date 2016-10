Brand in Pension in Wiener Innenstadt

Bei einem Brand in der Wiener Innenstadt sind heute Früh 75 Feuerwehrmänner im Einsatz gewesen. Das Feuer brach in einem Gebäude, in dem sich eine Pension und Wohnungen befinden, an unterschiedlichen Stellen aus.

