Von Kettenraupe überrollt - schwer verletzt

Bei Tunnelbauarbeiten in Spital am Semmering im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark) ist gestern Nachmittag ein 42-Jähriger am Fuß von einer Kettenraupe überrollt worden. Der Mann wurde schwer verletzt.

