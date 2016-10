Dritthöchstes Niveau seit gut 20 Jahren

Nach einem Rückgang im vergangenen Jahr ist der Opiumanbau in Afghanistan nach Angaben der UNO wieder angestiegen. Wie das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) am Sonntag mitteilte, wurden in diesem Jahr zehn Prozent mehr Opium angebaut als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das sei das dritthöchste Niveau seit mehr als 20 Jahren. Mit dem Anstieg des Anbaus wuchs insgesamt die Opiumproduktion sogar um 43 Prozent. Gründe für den florierenden Anbau gibt es gleich mehrere - ein gewichtiger ist der Vormarsch der Taliban.

