36-Jähriger wurde vor Lokal niedergeschlagen

Ein 36-jähriger Mann ist in der Nacht auf heute vor einem Lokal in Handenberg (Oberösterreich) mit vier bis fünf Burschen in Streit geraten. Plötzlich attackierte einer aus der Gruppe den Mann und schlug ihn nieder.

