US-Paar vermacht Musee d’Orsay stattliche Kunstsammlung

Ein Paar aus dem US-Bundesstaat Texas hat sich entschlossen, seine umfangreiche Kunstsammlung dem Pariser Musee d’Orsay zu vermachen. Der Geschäftsmann Spencer Hays und seine Ehefrau Marlene unterzeichneten gestern in Anwesenheit von Staatspräsident Francois Hollande eine entsprechende Vereinbarung in der französischen Hauptstadt.

In einer ersten Tranche wollen sie dem Museum 187 Werke von bekannten Künstlern wie Edgar Degas und Amedeo Modigliani überlassen - in einem Gesamtwert von 173 Millionen Euro.

„Als Marlene und ich in der Kleinstadt Gainesville in Texas aufwuchsen, war selbst ein einfacher Besuch in Frankreich außerhalb unserer Vorstellungskraft“, sagte der 80-jährige Hays bei der Unterzeichnung im Elysee-Palast. „Aber 1971 unternahmen wir unsere erste Paris-Reise, und unsere Liebesgeschichte mit diesem wundervollen Land begann.“

Über 600 Kunstwerke

Hays und seine gleichaltrige Frau, seit 60 Jahren verheiratet, haben mehr als 600 Kunstwerke aus dem späten 19. und dem frühen 20. Jahrhundert gesammelt. Die rund 350 Millionen Euro teure Sammlung wächst ständig weiter - vor allem zu ihren Geburtstagen am 14. Juli und 7. Dezember. „Und in diesem Jahr schenkten Sie, Marlene, Ihrem Spencer einen Matisse, und Sie Spencer, Ihrer Marlene einen Modigliani“, sagte Hollande. „Da ist es schwer mitzuhalten.“

Für ihre Spende, die nach dem Tod der beiden in Kraft treten soll, zeichnete Hollande sie mit dem höchsten französischen Verdienstorden aus, dem Legion d’honneur.