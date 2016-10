Formel 1: Rosbergs Rechnung zum WM-Titel

Für Nico Rosberg ist der erste WM-Titel seiner Karriere zum Greifen nahe. Der Deutsche könnte bereits nach dem Grand Prix der USA (21.00 Uhr MESZ live in ORF eins) und dem Rennen eine Woche später in Mexiko-Stadt als Weltmeister feststehen. Die Rechenaufgabe für den Mercedes-Piloten im Stallduell mit Titelverteidiger Lewis Hamilton ist einfach: Holt Rosberg in den kommenden zwei Rennen 17 Punkte mehr als sein englischer Rivale, hat er die Krone fix.

