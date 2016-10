Phil Collins: „Ich bin okay“

Der Musikstar Phil Collins fühlt sich nach einer Operation trotz Gehproblemen nach eigenen Worten wieder besser. „Ich bin okay“, sagte der 65 Jahre alte Sänger in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ („FAS“).

Fuß nach Operation taub

„Das einzige Problem, das ich habe, ist mein rechter Fuß. Durch die Rücken-OP ist er taub. Ich warte darauf, dass die Nerven sich regenerieren.“ Und das brauche Zeit: „Ein Millimeter pro Woche, so die Ärzte.“

Er könne derzeit kein Schlagzeug spielen. „Mein letzter Auftritt war 2010. Das ging gar nicht gut“, sagte Collins. „Jetzt geht es mir besser.“ Ihm fehlten aber Geschmeidigkeit und Stärke in den Fingern.

Tour nächstes Jahr

Collins stützt sich beim Gehen seit einiger Zeit auf einen Stock. Der frühere Genesis-Schlagzeuger geht nächstes Jahr wieder auf Tour („Not Dead Yet live“) - im Juni sind je fünf Konzerte in London, Köln und Paris geplant. Die Termine in London und Köln sind ausverkauft. „Ich werde auf dieser Tour nur singen“, zitierte die Zeitung „Bild am Sonntag“ den Musiker.