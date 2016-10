Messerangriff: 15-Jähriger beschreibt dramatischen Kampf

Die Polizei hat den 15-Jährigen, der am Freitag in Wien-Liesing niedergestochen und lebensgefährlich verletzt wurde, erstmals einvernommen. Der Jugendliche hat sich in einem dramatischen Kampf gegen den Täter gewehrt.

