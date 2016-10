Helikopter stürzt im Schneeregen ab: 19 Tote in Russland

Der Absturz eines Hubschraubers im Norden Russlands hat Trauer über die 19 Todesopfer ausgelöst. Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen und Verletzten sein Beileid aus. Nur drei der 22 Menschen an Bord überlebten, als der Helikopter vom Typ Mi-8 im Schneeregen verunglückte.

Ölarbeiter an Bord

Die Überlebenden wurden teils mit Knochenbrüchen in Krankenhäusern der Ölförderregion behandelt, wie der Zivilschutz im autonomen Bezirk der Jamal-Nenzen am Wochenende mitteilte. Ihre Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, hieß es. An Bord der Maschine waren Arbeiter eines Subunternehmers des staatlichen Ölförderers Rosneft, wie der Konzern bestätigte.

Als Unglücksursache gingen die Behörden unter anderem von schlechten Wetterbedingungen aus. „In der Region gab es zu der Zeit Schneeregen bei Temperaturen von minus fünf bis sieben Grad Celsius“, sagte ein Zivilschutzvertreter der Agentur TASS. Auch technisches Versagen ist den Angaben zufolge nicht ausgeschlossen. Die Behörden ermitteln zudem wegen eines möglichen Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften.

Die Körper der Toten wurden in die nahe gelegene Großstadt Nowy Urengoi gebracht, wo sie identifiziert werden sollten. Die Gebietsverwaltung sagte den Hinterbliebenen eine Entschädigung von je einer Million Rubel (knapp 15.000 Euro) zu.