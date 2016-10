Experten sehen Mars-Mission trotz Absturzes nicht in Gefahr

Trotz des Absturzes einer Mars-Sonde rechnen russische Raumfahrtexperten mit einer Fortsetzung der europäisch-russischen Forschungsmission ExoMars. „Da das Projekt bereits läuft, denke ich, dass die Spezialisten es fortsetzen, aber ihre Arbeiten an bestimmten Phasen der Landung verstärken werden“, sagte Iwan Moissejew vom Institut für Raumfahrtpolitik in Moskau am Wochenende.

Die Sonde „Schiaparelli“ war beim Aufprall auf dem Mars am Mittwoch nach Analysen der Europäischen Raumfahrtagentur ESA explodiert.

Demnach verlief die Landung nur etwa bis zum Einschalten der Triebwerke wenige Sekunden vor dem Aufsetzen nach Plan. Es hätte die erste gemeinsame Landung der ESA und ihres russischen Partners Roskosmos auf dem Wüstenplaneten werden sollen. Mit dem Milliardenprojekt ExoMars suchen Europa und Russland nach Spuren von Leben. 2020 wollen sie einen Rover zum Roten Planeten schicken.