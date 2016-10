Kinder nach Großbritannien gebracht

Das als „Dschungel“ bekannte Flüchtlingslager im nordfranzösischen Calais soll am Montag endgültig geräumt werden. Die Tausenden darin lebenden Menschen werden mit Bussen auf ganz Frankreich verteilt. Schon vor der Räumung kam es am Wochenende zu Ausschreitungen, die Polizei musste Tränengas einsetzen. Die Menschen wollen in Calais bleiben, in der Hoffnung auf eine Reisemöglichkeit nach Großbritannien. Für zahlreiche minderjährige Flüchtlinge wurde dieser Wunsch bereits erfüllt.

