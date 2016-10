Nackte Trump-Skulptur für knapp 22.000 Dollar versteigert

Eine lebensgroße Straßenkunst-Statue, die Donald Trump völlig nackt zeigt, ist bei einer Auktion für knapp 22.000 Dollar (20.000 Euro) versteigert worden.

Das wenig schmeichelhafte Abbild des republikanischen Präsidentschaftskandidaten mit dem Titel „The Emperor has no Balls“ (übersetzt etwa: „Der Kaiser hat keine Eier“) kam bei einer Straßenkunst-Versteigerung im Auktionshaus Julien’s in Los Angeles gestern Abend (Ortszeit) unter den Hammer.

APA/AFP/Getty Images/Spencer Platt

Die nackte Trump-Figur, mit fülligem Bauch und unter der Gürtellinie zurechtgestutzt, hatte Mitte August für Schlagzeilen gesorgt. Aktivisten hatten fünf identische Statuen in San Francisco, New York, Los Angeles, Cleveland und Seattle an öffentlichen Plätzen aufgestellt. Fotos und Selfies mit dem Kunstwerk machten im Netz schnell die Runde.

Behörden entfernten Figuren

Die Behörden ließen die Skulpturen noch am selben Tag entfernen. Nur ein Exemplar blieb dem Auktionshaus zufolge übrig. Ein Teil des Verkaufserlöses soll einer Organisation zugute kommen, die sich für Immigranten starkmacht.