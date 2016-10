Clown stößt in Salzburg Buben von Fahrrad

Zum ersten Mal in Salzburg ist ein als „Horror-Clown“ verkleideter Unbekannter für einen Verletzten verantwortlich. Der Maskierte hat am Wochenende in Hallein (Salzburg) einen 14-jährigen Schüler vom Fahrrad gestoßen.

