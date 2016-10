Pfiffe für Orban bei 1956-Gedenkfeiern

Ungarn hat heute des anti-sowjetischen Volksaufstands von 1956 gedacht. Hunderte Anhänger der liberalen Opposition pfiffen dabei beim offiziellen Festakt vor dem Budapester Parlament den umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban aus.

Am 23. Oktober 1956 hatte in Ungarn eine Revolte gegen die stalinistische Herrschaft begonnen. Sie wurde knapp zwei Wochen später von sowjetischen Truppen blutig niedergeschlagen.

Kritik an autoritärem Regierungsstil

Die Opposition kritisiert den zunehmend autoritären Regierungsstil Orbans. Zuletzt hatte man auch hinter der mysteriösen Schließung der oppositionellen Tageszeitung „Nepszabadsag“ vor zwei Wochen Orbans Hand vermutet.

Zum Festakt vor dem Parlament erschienen mehrere tausend Anhänger der rechtsnationalen Regierung. Die Gegendemonstranten sammelten sich an den Rändern des Parlamentsvorplatzes, riefen „Diktator! Diktator!“ und bliesen in Trillerpfeifen. Pfiffe gab es auch für Orbans Ehrengast, den polnischen Präsidenten Andrzej Duda.

Freundlichkeit in Österreich „war gigantisch“

Der letztlich brutal niedergeschlagenen Revolution in Ungarn erinnern sich in Österreich viele vor allem als Geschichte der großen Hilfsbereitschaft gegenüber den Zigtausenden Flüchtenden. Auch wenn der Alltag damals vielschichtiger war als gemeinhin behauptet - viele von denen, die damals in Österreich Zuflucht fanden, sehen vor allem das Positive: „Die Freundlichkeit war gigantisch.“ Den Unterschied zu heute erklären sie sich damit, dass „man lieber gibt, wenn man selbst wenig hat“.

