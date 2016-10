Hochkarätiges Treffen der chinesischen KP-Führung

In Peking beginnt morgen das Plenum des Zentralkomitees (ZK) der Kommunistischen Partei, bei dem ein grundlegender Wandel eingeleitet werden könnte.

An dem viertägigen Treffen in dem Luxushotel Jingxi nehmen fast 400 hochrangige Mitglieder der Partei teil. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua steht die Parteidisziplin im Mittelpunkt des Zusammentreffens.

„Große Erneuerung“

Es ist das sechste Plenum des ZK der Partei, die mehr als 88 Mio. Mitglieder hat. An der Spitze der Partei steht seit 2012 Staatspräsident Xi Jinping. Xi leitete eine Anti-Korruptionskampagne ein, mit der er die „große Erneuerung“ der chinesischen Nation betreiben will. Spekulationen zufolge will Xi entgegen der üblichen Praxis auch nach zwei Amtszeiten, die 2022 enden, weiter im Amt bleiben.