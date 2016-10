Bauern und Grüne gewinnen überraschend Wahl in Litauen

Die Partei der Bauern und Grünen (LGPU) hat überraschend die zweite Runde der Parlamentswahl in Litauen gewonnen. Wie die Wahlkommission heute Abend mitteilte, kann die in der politischen Mitte angesiedelte Partei nach Auszählung fast aller Stimmen mit 56 der 141 Sitze im Parlament in Vilnius rechnen.

Favoriten auf dem zweiten Platz

Auf dem zweiten Platz landeten die als Favoriten gehandelten Konservativen. Sie erhalten voraussichtlich 30 Sitze. Die Sozialdemokraten von Regierungschef Algirdas Butkevicius wurden erwartungsgemäß abgestraft und können nur mit 17 Sitzen im Parlament rechnen.

Die Konservativen waren bei der ersten Runde der Parlamentswahl stärkste Kraft geworden und als Favoriten in die zweite Runde gegangen. Allerdings war ihr Vorsprung auf die LGPU im ersten Wahlgang vor zwei Wochen nur knapp gewesen.