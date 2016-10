Rangeleien bei Gedenken an Aufstand 1956 in Budapest

Bei einer Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des ungarischen Volksaufstands sind heute Gegner und Anhänger von Ministerpräsident Viktor Orban aneinandergeraten.

Mehrere hundert Regierungsgegner versammelten sich am Rande der Gedenkfeier vor dem Parlamentsgebäude in Budapest und störten Orbans Rede mit einem Pfeif- und Hupkonzert. Als der Lärm nicht nachließ, kam es zu Rangeleien zwischen Anhängern und Gegnern Orbans.

„Jetzt, 2016, schließen wir Grenzen“

In seiner Rede sagte Orban, die geographische Lage Ungarns treibe das Land gelegentlich „in die Strömung entscheidender Debatten über Europas Zukunft“. Es habe eine Zeit gegeben, „in der wir die Öffnung der Grenzen erlaubten, damit Deutsche sich mit Deutschen treffen konnten“, sagte er und meinte damit das Ende der DDR. „Jetzt, 2016, schließen wir Grenzen.“ Zu den Rednern der Veranstaltung zählte auch der polnische Staatschef Andrzej Duda, dessen Land ebenfalls eine restriktive Flüchtlingspolitik betreibt. Auch er wurde ausgepfiffen.

Die Opposition kritisiert den zunehmend autoritären Regierungsstil Orbans. Zuletzt hatte man auch hinter der mysteriösen Schließung der oppositionellen Tageszeitung „Nepszabadsag“ vor zwei Wochen Orbans Hand vermutet.

Freundlichkeit in Österreich „war gigantisch“

Am 23. Oktober 1956 hatte in Ungarn eine Revolte gegen die stalinistische Herrschaft begonnen. Sie wurde knapp zwei Wochen später von sowjetischen Truppen blutig niedergeschlagen.

Der Revolution in Ungarn erinnern sich in Österreich viele vor allem als Geschichte der großen Hilfsbereitschaft gegenüber den Zigtausenden Flüchtenden. Auch wenn der Alltag damals vielschichtiger war als gemeinhin behauptet - viele von denen, die damals in Österreich Zuflucht fanden, sehen vor allem das Positive: „Die Freundlichkeit war gigantisch.“ Den Unterschied zu heute erklären sie sich damit, dass „man lieber gibt, wenn man selbst wenig hat“.

