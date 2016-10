Ski alpin: Pinturault hält Hirscher auf Distanz

Der erste Sieger der neuen Weltcup-Saison heißt Alexis Pinturault. Der Franzose holte sich gestern beim Riesentorlauf in Sölden in überzeugender Manier seinen 16. Sieg. Pinturault wehrte auf dem Rettenbachferner mit zweimal Laufbestzeit den Angriff von Marcel Hirscher ab, der sich letztlich um 0,70 Sekunden geschlagen geben musste. Der Salzburger hatte in der Entscheidung mit Mühe einen Sturz vermieden. Rang drei ging in Form von Felix Neureuther an die deutsche Mannschaft.

