Chinas ZK ringt um wichtige Weichenstellungen

Rund 370 führende Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas haben sich in Peking zu ihrem wichtigsten Treffen des Jahres versammelt. Die viertägige Plenarsitzung des Zentralkomitees soll die Partei hinter Staats- und Parteichef Xi Jinping scharen und das Personalkarussell anstoßen, da im nächsten Jahr viele Schlüsselpositionen neu besetzt werden müssen.

Zum Auftakt der Sitzung heute im streng abgeriegelten Jingxi-Hotel im Westen Pekings riefen Chinas regierungstreue Medien zur Einheit auf. „Der Erfolg des Landes hängt von der Führung durch die Kommunistische Partei ab“, hieß es in einem Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

„Große Erneuerung“

Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua steht die Parteidisziplin im Mittelpunkt des Zusammentreffens. An der Spitze der Partei steht seit 2012 Staatspräsident Xi Jinping. Xi leitete eine Anti-Korruptionskampagne ein, mit der er die „große Erneuerung“ der chinesischen Nation betreiben will. Spekulationen zufolge will Xi entgegen der üblichen Praxis auch nach zwei Amtszeiten, die 2022 enden, weiter im Amt bleiben.