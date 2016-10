Erste Flüchtlinge an Versammlungspunkt

Die Behörden werden heute mit der Räumung des größten Flüchtlingslagers auf französischem Boden, dem „Dschungel“ von Calais, beginnen. In der Nacht hatte es erneut Zusammenstöße zwischen Flüchtlingen, die dort teils seit mehr als einem Jahr auf die Weiterreise nach Großbritannien hoffen, und Sicherheitskräften gegeben. In der Früh kamen erste Flüchtlinge zum Versammlungspunkt. Paris kündigte an, keinen Flüchtling zu zwingen, einen Bus zu besteigen.

Lesen Sie mehr …