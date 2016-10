Mossul-Offensive vor entscheidender Phase

Im Irak geht die Offensive auf die Stadt Mossul, die letzte dortige große Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), offenbar bald in die entscheidende Phase. Laut Berichten von gestern Nachmittag stehen kurdische Peschmerga-Milizen nur noch wenige Kilometer von der 1,5-Millionen-Einwohner-Stadt entfernt.

Sie und die irakische Armee würden gemeinsam und mit US-Unterstützung Ortschaft für Ortschaft vom IS zurückerobern. Laut unterschiedlichen Angaben sind bis zu 100.000 Soldaten und Milizionäre an der Großoffensive beteiligt, der IS versucht Gegenoffensiven. Es wird mit den schwersten Gefechten in der Region seit der US-Invasion 2003 gerechnet.

