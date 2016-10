Großbrand in Oberösterreich: Stallungen zerstört

In Frankenmarkt in Oberösterreich ist in der Nacht ein Bauernhof niedergebrannt. Zehn Feuerwehren standen im Löscheinsatz. Der Sohn der Hausbesitzer, die sich im Urlaub befanden, konnte sich in Sicherheit bringen. Teile des Hofes wurden zerstört.

