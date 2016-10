Zunehmend internationale Filmproduktionen in Italien

Internationale Filmproduktionsgesellschaften wählen zunehmend Italien als Kulisse für Filme und TV-Serien. Als Drehorte dienen nicht nur die Kunststädte Rom, Florenz und Venedig, sondern verstärkt auch die Alpen sowie süditalienische Strände und mittelalterliche Burgen, was vor allem regionalen Filmförderungsgesellschaften zu verdanken ist.

Indische Filmgesellschaften bevorzugen die Berge des Trentino anstelle der teuren Schweiz für ihre Bollywood-Produktionen. Die süditalienische Adria-Region Apulien diente zuletzt als Kulisse für mehrere Szenen von Hollywoods Superheldinnenfilm „Wonder Woman“. Außerhalb von Rom dreht Steven Spielberg seinen Film „The Kidnapping of Edgardo Mortala“.

Auch in China entdeckt man Italiens Vielfältigkeit für seine Großproduktionen. So wurde in der Lombardei ein chinesischer Actionfilm gedreht. Im Trentino und in Südtirol werden jährlich Dutzende Sets organisiert.

Förderung durch Politik

18 regionale Filmkommissionen zählt man in Italien, die dank der aktiven Kulturpolitik der Regierung Renzi verstärkt gefördert werden. Die Kommissionen sollen jetzt auf Druck der Regierung unter einen Hut gebracht werden. Kulturminister Dario Franceschini plant die Einrichtung eines Portals für Filmproduktionsgesellschaften auf der Suche nach passenden Locations für Filmdrehs in Italien.

„Wir wollen internationalen Filmproduktionen das Leben erleichtern. Wenn sie einen mittelalterlichen Ort oder ein barockes Palais suchen, können sie auf einem Portal die Liste der verfügbaren Locations, deren Eigenschaften und die damit verbundenen Kosten finden. Wir wollen unser kulturelles Erbgut in den Dienst der Filmindustrie stellen“, so Franceschini.