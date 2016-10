Leben in Tirol ist um 100 Euro teurer

Die Tiroler Haushalte geben im Schnitt um 100 Euro mehr fürs Leben aus als die Haushalte im Bundesschnitt, so die jüngsten Zahlen der Statistik Austria. Auch in Sachen Mobilität müssen die Tiroler tiefer in die Tasche greifen.

