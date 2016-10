Räumung bisher „ruhig und geordnet“

Die französischen Behörden haben am Montag mit der Räumung des inoffiziellen Flüchtlingslagers bei Calais begonnen. Die ersten Menschen wurden aus dem als „Dschungel“ bekanntgewordenen Zeltlager in rund 450 Aufnahmezentren im ganzen Land gebracht. Innenminister Bernard Cazeneuve sprach am Vormittag von einer „ruhigen und geordneten Operation“. Hilfsorganisationen warnten allerdings, die Lage könne sich bald ändern.

