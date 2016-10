Hohe Konzentration von Kohlendioxid hält lange an

Unter einer Rekordkonzentration des gefährlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) in der Erdatmosphäre werden nach Einschätzung von UNO-Experten noch viele Generationen zu leiden haben.

Die 2015 erreichte CO2-Konzentration von 400 ppm (parts per million, Teilchen pro Million) sei 2016 mehrfach überschritten und inzwischen zum Durchschnittswert für ein gesamtes Jahr geworden, konstatierte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in ihrem heute in Genf veröffentlichten diesjährigen Treibhausgasbericht.

Die Folgen des CO2-Ausstoßes in die Erdatmosphäre seien 2015 sowie in weiten Teilen dieses Jahres durch das erneute Auftauchen des Klimaphänomens „El Nino“ verstärkt worden. Dadurch verursachte Dürren in tropischen Regionen hätten die Fähigkeit von Wäldern, Pflanzen und Ozeanen zur CO2-Aufnahme verringert.

