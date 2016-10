NFL: Vikings sind weiße Weste los

Seit gestern ist es Gewissheit: Heuer wird kein Team der National Football League (NFL) den Grunddurchgang ungeschlagen beenden. Am siebenten Spieltag mussten die Minnesota Vikings als letzte unbesiegte Mannschaft der Liga ihre weiße Weste bei den Philadelphia Eagles abgeben. Einen historischen Sieg feierten dagegen die New York Giants. In Arizona gab es zwischen den Cardinals und den Seattle Seahawks ein seltenes Remis - aber eines, das man in der NFL noch nie gesehen hatte.

