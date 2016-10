Van der Bellen plakatiert Dienst an Österreich

Mit dem Fokus auf den überparteilichen Dienst an Österreich geht Alexander Van der Bellen in die vierte Runde der Bundespräsidentenwahl. „Das ist mein Credo als Bundespräsident“, so der ehemaligen Grünen-Chef heute bei seiner Plakatpräsentation. Auf den Sujets zeigt er sich vor rot-weiß-roter Flagge bzw. dem Kaunertal. „4. Dezember: Van der Bellen wählen“ lautet das Motto.

APA/Herbert Neubauer

„Das Wort Richtungsentscheidung ist vielleicht nicht zu hoch gegriffen“, sagte der er bei der Enthüllung, die erneut vor dem Wiener Palais Schönburg stattfand. Nach Wahlaufhebung und Stichwahlverschiebung gehe es um die Kernfrage, wer Österreich für die kommenden sechs Jahre repräsentiere - daher das Plakat, auf dem das „Ansehen Österreichs in der Welt“ im Mittelpunkt stehe.

Wahlkampf „genießen“

Geplant sind 1.200 16-Bogen-Plakate, 600 mobile Großflächen, 800 Acht-Bogen-Plakate und rund 20.000 Kleinflächen. Besonders im ländlichen Raum will man stärker präsent sein. Er freue sich auf den Wahlkampf: „Wir werden jeden Tag dieser sechs Wochen genießen“, sagte Van der Bellen. Für Journalistenfragen stand er nicht zur Verfügung.

Eine Stellungnahme zur FPÖ-Kampagne gab es nach der Präsentation nur von Wahlkampfmanager Lothar Lockl. Millionen Österreicher seien gläubig, und er halte es nicht für angemessen, mit diesem Glauben zu spielen oder ihn in den Wahlkampf hineinzuziehen, merkte er an.

Evangelische Kirchen kritisieren Hofer-Plakate

Spitzenvertreter der drei evangelischen Kirchen in Österreich kritisierten unterdessen die neuen Plakate des FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer. Auf diesen ist der Satz „So wahr mir Gott helfe“ zu lesen. „Gott lässt sich nicht für eigene Absichten oder politische Zwecke instrumentalisieren“, hieß es in einer Stellungnahme von Bischof Michael Bünker und zweier evangelischer Superintendenten, die heute veröffentlicht wurde.

Mehr dazu in religion.ORF.at

Lopatka: Namen des Herren nicht missbrauchen

ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka betonte in einer Reaktion auf den FPÖ-Wahlkampfslogan, dass er die Trennung von Kirche und Staat in Österreich für „sehr gut“ halte. Die Plakat-Kampagne mit dem Zitat „So wahr mir Gott helfe“ haben Kirchenvertreter bereits „deutlich“ kommentiert, so Lopatka am Rande einer Pressekonferenz.

Lopatka, er ist übrigens Theologe, verwies außerdem auf Luther und das zweite Gebot, wonach man den Namen des Herren nicht missbrauchen dürfe: „Das bringt es gut auf den Punkt.“