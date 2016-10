Oberhauser durfte Spital nach OP verlassen

Nach ihrer Operation und einem einwöchigen Krankenhausaufenthalt hat Gesundheits- und Frauenministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) am Wochenende das Spital wieder verlassen. Oberhauser dankte via Facebook Ärzten, Pflegern und all jenen, die im Hintergrund Spitäler am Laufen halten.

Oberhauser hatte sich am Sonntag vor einer Woche „wegen einer chirurgisch lösbaren Darmproblematik“ einer Operation unterziehen müssen. Sie ist seit Februar 2015 wegen einer Tumorerkrankung im Unterleib in Behandlung.