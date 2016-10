Proteste in Flüchtlingslagern auf Lesbos und in Bulgarien

Bei Protesten innerhalb des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind heute mehrere Bürocontainer der EU-Asylbehörde EASO abgebrannt. Die Mitarbeiter befänden sich in Sicherheit, teilte die Organisation per Twitter mit. Bilder zeigten die abgebrannten Container und dicke schwarze Rauchwolken über dem Registrierzentrum für Flüchtlinge.

Zuvor hätten mehrere hundert vornehmlich pakistanische Flüchtlinge gegen die lange Wartezeit bei der Bearbeitung ihrer Asylanträge protestiert, berichtete der griechische Fernsehsender Skai.

Nachdem die Mitarbeiter der Asylbehörde das Lager verlassen hatten, setzten die aufgebrachten Menschen die Container in Brand. Feuerwehr und Bereitschaftspolizei seien an Ort und Stelle, hieß es in dem Bericht. Die Flüchtlinge wehren sich dagegen, auf Lesbos und anderen griechischen Inseln festgehalten zu werden.

Aufruhr in Flüchtlingszentrum in Bulgarien

Hunderte Flüchtlinge in Bulgarien forderten indes ihre Verlegung ins Nachbarland Serbien. Die Menschen stürmten nach Polizeiangaben den Ausgang des Aufnahmezentrums in Harmanli unweit der türkischen Grenze. Die Migranten sagten Medienberichten zufolge, dass sie nicht länger in Bulgarien bleiben wollten.

Auslöser des Aufruhrs waren Beschwerden über die schlechten Lebensbedingungen in der Einrichtung. Die Flüchtlinge forderten außerdem, dass Sicherheitskräfte sie bis zur bulgarisch-serbischen Grenze begleiten sollen. An dem Protest nahmen laut einem Bericht des Staatsradios bis zu 1.000 Migranten teil.