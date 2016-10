Venedig verkauft „schönsten Flughafen der Welt“

Venedig verkauft den als „schönsten der Welt“ gepriesenen Flughafen. Die Gemeinde der Lagunenstadt trennt sich von ihrer 50,7-prozentigen Beteiligung an dem Flughafen Giovanni Nicelli am Lido. Mit einem Preis von 26.000 Euro startet die geplante Auktion für die Veräußerung des Aktienpakets am traditionsreichen „Stadtflugplatz“.

Hier war vor 90 Jahren Italiens erster Linienflug in Richtung Wien mit Zwischenlandung in Klagenfurt gestartet. Seitdem 2007 das renovierte Flughafengebäude in Betrieb genommen wurde, landen hier vor allem Privatflugzeuge und touristische Rundflüge.

Schnelle Anbindung an Venedig

Der Flugplatz ist bekannt für seine einzigartige Lage, den traumhaft schönen Anflug, den fast hundert Jahre alten und kürzlich renovierten Art-Deco-Terminal mit Restaurant und die praktische Anbindung an Venedig mittels Fähre.

Der restliche Anteil am Flughafen Nicelli steht im Besitz der Gesellschaft SAVE, die den Flughafen Marco Polo von Venedig, den drittgrößten Italiens, betreibt. SAVE will sich ebenfalls von seinem Anteil am kleinen Flughafen am Lido trennen.