Alte Kapseln mit neuem Inhalt

Wenn Tesla-Gründer Elon Musk von seiner Vision träumt, Menschen in Kapseln verpackt via Röhren um die ganze Welt zu schießen, dann bedient er sich eines an sich uralten Systems: der Rohrpost, mit der bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts Eilnachrichten auch in Wien kilometerweit durch die Stadt transportiert wurden. Das Medium ist heute aus dem öffentlichen Raum verschwunden und damit beinahe vergessen. Im Verborgenen verwendet wird es aber häufiger als geglaubt - mit dem Unterschied, dass in den Kapseln nur noch selten Briefe stecken.

