Klimaphänomen „El Nino“ als Verstärker

Die Beschlüsse der Weltklimakonferenz 2015 in Paris hätten „eine neue Ära des Optimismus“ eingeläutet, so die Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Gleichzeitig zeichnen die Zahlen des aktuellen Treibhausgasberichts das alarmierende Bild einer „neuen Ära des realen Klimawandels“. Noch nie war weltweit so viel Kohlendioxid (CO2) in der Luft wie im vergangenen Jahr. Was im Vorjahr als Rekordkonzentration gemessen wurde, ist jedoch 2016 zum Durchschnittswert geworden.

Lesen Sie mehr …