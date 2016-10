F: Präsidentschaftsanwärter blamiert sich bei Gebäckpreis

Mit seiner Unkenntnis des Preises von Schokocroissants hat sich der konservative französische Präsidentschaftsanwärter Jean-Francois Cope blamiert. Auf den Preis der beliebten Backware angesprochen, gestand Cope heute im Sender Europe 1 zunächst: „Ich habe keine Ahnung.“

Dann griff der Parteifreund von Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy kräftig daneben: „Ich glaube, das müsste vielleicht so bei zehn oder 15 Cent liegen.“ In Wirklichkeit kostet ein Pain au chocolat beim Bäcker in Frankreich rund einen Euro.

„Achte auf meine Figur“

Der frühere Vorsitzende der inzwischen in Republikaner umbenannten UMP-Partei versuchte den Patzer mit Humor auszubügeln: Er kaufe Pains au chocolat nur sehr selten, schließlich seien sie wahre Kalorienbomben. „Ich gebe zu, dass ich sehr auf meine Figur achte“, schrieb er später auf Twitter. Doch im Netz wurde der 52-Jährige schnell mit Häme überschüttet.

Der konservative Hardliner ist einer von sieben Kandidaten bei den Vorwahlen der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2017. Bei der Vorwahl im November gilt Cope aber als chancenlos: In einer Umfrage kommt er nur auf ein Prozent.