Aus Liebeskummer in Saunaclub eingebrochen

Aus Liebeskummer ist ein randalierender Mann gewaltsam in einen Saunaclub in Oberösterreich eingedrungen. Er wollte nach eigenen Angaben eine Angestellte heiraten. Der 41-Jährige konnte später in einem Krankenhaus festgenommen werden.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at