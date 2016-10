Indische Polizei tötet 24 maoistische Rebellen

Polizisten haben in Indien nach eigenen Angaben mindestens 24 maoistische Rebellen getötet. Eine Eliteeinheit der Polizei des südöstlichen Bundesstaates Andhra Pradesh griff einem Sprecher zufolge heute im benachbarten Odisha ein Lager an, in dem sich rund 60 Maoisten versammelt hatten. Dabei wurden demnach auch ein Polizist getötet und zwei verletzt.

Es war der bisher blutigste Kampf in diesem Jahr zwischen Sicherheitskräften und den linksextremistischen Aufständischen. Im März hatten Polizisten in einem anderen Teil Südindiens acht Rebellen getötet.

Die Maoisten lehnen die parlamentarische Demokratie ab und kämpfen nach eigenen Angaben für die arme Landbevölkerung. Seit 2005 kamen nach Angaben der Terror-Beobachtungsorganisation SATP bei Auseinandersetzungen mit den Maoisten mehr als 7.000 Zivilisten, Rebellen und Sicherheitskräfte ums Leben.