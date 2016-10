Brite angeklagt: Mordprozess hält Hongkong in Atem

In Hongkong hat am Montag ein aufsehenerregender Prozess begonnen: Der britische Banker Rurik Jutting ist des Mordes an zwei Frauen angeklagt, die er zu sich in sein Luxusapartment mitnahm. Nachdem er die Frauen brutal getötet hatte, nahm er sich selbst mit dem Smartphone auf. Jutting bekannte sich zum Auftakt nicht des Mordes, sondern lediglich des Totschlags schuldig.

