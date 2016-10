„Noch ist Zeit“

Zwar hat Belgiens Premier Charles Michel Montagnachmittag mitgeteilt, dem Freihandelsvertrag zwischen der EU und Kanada weiterhin nicht zustimmen zu können. Doch EU-Ratspräsident Donald Tusk hofft weiterhin, dass gleich zwei belgische Provinzen in den kommenden Stunden oder Tagen ihren Widerstand noch aufgeben. „Wir glauben, dass der Gipfel am Donnerstag noch immer möglich ist“, twitterte er Montagabend nach einem Telefongespräch mit Kanadas Premier Justin Trudeau. „Noch ist Zeit“, so der Ratspräsident.

