Bundesliga: Meister Salzburg meldet sich zurück

Meister Salzburg hat sich gestern nach fünf sieglosen Pflichtspielen in Folge mit einem 5:1-Kantersieg in St. Pölten zurückgemeldet. „Die Spieler haben ihre Aufgabe sehr gut gemacht“, sagte Trainer Oscar Garcia, der seine Startelf im Vergleich zum 0:1 in der Europa League gegen Nizza an vier Positionen verändert hatte. Doppeltorschütze Hwang Hee Chan und Marc Rzatkowski durften sich über ihre Premierentreffer in der Bundesliga freuen, der Südkoreaner wurde zudem mit einer Vertragsverlängerung belohnt.

