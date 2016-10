Protest gegen Wiederwahl Russlands in Menschenrechtsrat

Mehr als 80 Menschenrechts- und Hilfsorganisationen wollen die Wiederwahl Russlands in den UNO-Menschenrechtsrat verhindern. Human Rights Watch, CARE International, Refugees International und viele andere Unterzeichner forderten heute die UNO-Mitglieder auf, sich zu fragen, ob Russlands Rolle im Syrien-Krieg mit einem Sitz im Gremium zur Wahrung der Menschenrechte vereinbar sei.

Angriff auf Zivilisten vorgeworfen

Die Unterzeichner warfen dem Kreml routinemäßige Angriffe auf Zivilisten vor. Am Freitag soll über die Neubesetzung von 14 von 47 Sitzen im UNO-Menschenrechtsrat ab 2017 bestimmt werden. In der Osteuropagruppe werden zwei Sitze neu besetzt, auf die sich neben Russland auch Ungarn und Kroatien bewerben. Dagegen haben zwei andere Staaten mit umstrittener Menschenrechtspolitik ihren Platz in dem Gremium so gut wie sicher: China und Saudi-Arabien haben keine Konkurrenten in ihrer Regionalgruppe.

Für die vier zu vergebenden Sitze der Asiengruppe wurden vier Länder nominiert: Neben China und Saudi-Arabien kandidieren Irak und Japan. In der Lateinamerika-Gruppe streiten Brasilien, Kuba und Guatemala um zwei Plätze. Aus Afrika bewerben sich Ägypten, Ruanda, Südafrika und Tunesien für vier Sitze. In der Gruppe Westeuropa und andere werden zwei Sitze frei, für die sich Großbritannien und die USA bewerben.

Gremium 2006 gegründet

Der UNO-Menschenrechtsrat wurde 2006 gegründet und hat insbesondere mit einem Untersuchungsbericht zur Menschenrechtssituation in Nordkorea für Aufsehen gesorgt. Am vergangenen Freitag befasste sich der Menschenrechtsrat mit der Situation in der umkämpften syrischen Metropole Aleppo. Der Rat forderte eine gesonderte Untersuchung zu den Menschenrechtsverletzungen in der belagerten Stadt.