Weiter Tauziehen um Shopping City Seiersberg

Die Zukunft der Shopping City Seiersberg hängt nach wie vor an einem seidenen Faden - es droht ja die Schließung mit 15. Jänner, 2.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Eine rasche Lösung ist dennoch nicht in Sicht.

