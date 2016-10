Tennis: Frühes Aus von Berdych in Wien

Die Erste Bank Open 500 in der Wiener Stadthalle haben gleich am ersten Tag des Hauptbewerbs eines der Zugpferde verloren. Der als Nummer zwei gesetzte Tscheche Tomas Berdych musste sich heute dem georgischen Qualifikanten Nikolos Basilaschwili in drei Sätzen geschlagen geben. Es war die dritte Auftaktniederlage Berdychs in Folge. Keine Blöße gaben sich dagegen Ivo Karlovic aus Kroatien und der US-Aufschlagriese John Isner. Berdych-Bezwinger Basilaschwili trifft nun auf den Russen Karen Chatschanow.

