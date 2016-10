Widerstand aus der Wallonie - kippt CETA wirklich?

Die EU übt sich in Zweckoptimismus. Noch wird der EU-Gipfel, an dem am Donnerstag der umstrittene Handelsvertrag mit Kanada unterzeichnet werden soll, nicht abgesagt. Und mit diesem Optimismus erhöht sich zugleich der Druck auf die Wallonie, die bis heute beim Nein bleiben will. Erstmals scheint es, als könne die EU nicht nur als politische Einheit versagen, sondern auch als Wirtschaftsbündnis. Wie gefährlich ist die Blockade des belgischen Regionalparlamentes wirklich? Der ÖVP-EU-Abgeordnete Otmar Karas im Gespräch mit der ZIB24.

„Stille Reserven“ - Clemens Schick über seine neue Filmrolle

Sein Gesicht kennt man aus Film und Fernsehen, seinen Namen werden wir in nächster Zeit öfter hören: Clemens Schick ist ein deutscher Schauspieler mit internationalen Filmrollen, darunter die eines James-Bond-Bösewichts. Jetzt ist er im Science-Fiction Drama „Stille Reserven“ des deutsch-österreichischen Filmemachers Valentin Hitz zu sehen. Freitag läuft der Film an, im ZIB24-Studio spricht der Deutsche über sein aktuelles Filmprojekt.

ZIB24 mit Roman Rafreider, 23.26 Uhr, ORF eins

Textfassung: Zeit im Bild