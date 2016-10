Formel 1: Hamilton bleibt Rosberg auf Fersen

Durch den Sieg beim Grand Prix der USA in Austin hat Lewis Hamilton seine Chancen auf eine erfolgreiche Verteidigung des Formel-1-WM-Titels wieder erhöht. Der Vorsprung seines Mercedes-Stallrivalen Nico Rosberg schmolz drei Rennen vor Saisonende auf 26 Punkte, dennoch könnte sich der Deutsche bereits am kommenden Sonntag in Mexiko erstmals zum Weltmeister küren. Aber nicht nur für Hamilton, sondern auch für die Mercedes-Teamchefs Toto Wolff und Niki Lauda ist das Duell noch lange nicht entschieden.

