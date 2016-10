Verteidigungsminister der Anti-IS-Koalition beraten

Nach Beginn der Schlacht um Mosul trifft sich die internationale Koalition gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) heute in Paris. Am Nachmittag wollen der französische und der amerikanische Verteidigungsminister, Jean-Yves Le Drian und Ashton Carter, die das Treffen leiten, vor die Presse treten.

Erwartet werden elf weitere Ressortchefs, darunter auch die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Ein Vertreter des Iraks ist dieses Mal nicht dabei.

Mit einer seit Monaten vorbereiteten Großoffensive auf Mosul hat vor einer Woche im Irak die entscheidende Phase im Kampf gegen die Extremisten begonnen. Die internationale Anti-IS-Koalition unterstützt die irakischen Regierungstruppen und kurdische Peschmerga-Kämpfer mit Luftschlägen, Artillerie und Ausbildung. Die Stadt ist die letzte Bastion der Terrormiliz im Irak.