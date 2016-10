Mindestens 50 Menschen bei Angriff auf Polizei getötet



Bei einem Angriff auf eine Polizeischule in Pakistan sind mindestens 50 Menschen getötet worden. Diese Zahl sei eine erste Schätzung nach dem Ende des Armee-Einsatzes gegen die bewaffneten Angreifer, sagte der Innenminister der Provinz Baluchistan, Mir Sarfaraz Ahmed Bugti, am Dienstagmorgen am Tatort vor Journalisten. Eine endgültige Bilanz werde im Laufe des Tages vorgelegt.

Mehrere bewaffnete Täter hatten das Gelände den Angaben zufolge in der Nacht gestürmt und um sich geschossen. Die Armee schickte Soldaten auf das Gelände, um die Angreifer zurückzudrängen. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Die Behörden machten „Terroristen“ für die Tat verantwortlich.

In einer ersten Stellungnahme hatten die Behörden zunächst von einem Toten und 84 Verletzten gesprochen.

Die Polizeischule liegt etwa 20 Kilometer südlich von Quetta, der Hauptstadt der Unruheprovinz Baluchistan. In der rohstoffreichen Provinz, die an den Iran und Afghanistan grenzt, sind radikale Islamistengruppen aktiv, die immer wieder blutige Anschläge auf die schiitische Minderheit verüben. Zudem kämpfen bewaffnete Separatisten mit Gewalt gegen die Sicherheitskräfte.

Im August waren bei einem Bombenattentat auf ein Krankenhaus in Quetta 73 Menschen getötet worden. In der Klinik hatten sich zum Zeitpunkt des Anschlags etwa 200 Menschen versammelt, viele davon Anwälte und Journalisten. Sie trauerten dort um den ermordeten Präsidenten des örtlichen Anwaltsvereins. Zu der Tat bekannten sich sowohl die pakistanische Taliban-Gruppierung Jamaat-ul-Ahrar als auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).