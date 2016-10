USA stationieren Marines dauerhaft in Norwegen

Die norwegische Regierung hat der Stationierung von US-Soldaten in ihrem Land zugestimmt. Mit der Aufnahme der rund 330 US-Marineinfanteristen, die gestern bekannt gegeben wurde, nimmt die Regierung in Oslo die Verärgerung des Nachbarlandes Russland in Kauf. Die US-Soldaten sollen laut der norwegischen Regierung rund 1.000 Kilometer von der Grenze mit Russland entfernt den Einsatz unter arktischen Bedingungen üben.

Für die Sicherheit ihres Landes sei es „wichtig, dass unsere Verbündeten hierherkommen, um Kenntnisse darüber zu erwerben, wie man in Norwegen und mit den norwegischen Streitkräften operiert“, erklärte Verteidigungsministerin Ine Eriksen Soreide die Stationierung. Russland hatte sich schon in den vergangenen Tagen, als erste Berichte über die geplante Stationierung auftauchten, irritiert gezeigt.

Norwegen ist seit 1949 Mitglied der NATO. Zur Besänftigung Moskaus hatte Norwegen damals zugesagt, keine ausländischen Kampftruppen in das Land zu lassen, sofern es nicht selbst angegriffen wird. Übungseinsätze von NATO-Partnerverbänden sollten aber möglich sein. Die USA haben bisher schon erhebliche Mengen militärischen Materials in Norwegen gelagert, bis dato aber noch keine Soldaten dort fest stationiert.