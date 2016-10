Vierte Runde im Hofburg-Wahlkampf begonnen

Mit der Präsentation der neuen Plakate von Kandidat Alexander Van der Bellen ist gestern die vierte Runde im Wahlkampf um die Hofburg eingeläutet worden. Überparteilichen „Dienst“ an Österreich verspricht der ehemalige Grünen-Chef nun und tritt damit gegen den neuen „Gottes“-Slogan von FPÖ-Kandidat Norbert Hofer an. Weiterhin müssen sich die Freiheitlichen gegen Kritik nicht nur aus der Kirche wehren. Auch bei ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka brachte das Hofer-Plakat den in ihm schlummernden Theologen zum Vorschein.

